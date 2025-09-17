Kim Jong-kook fête ses 30 ans de carrière en concert

ⓒ turbojkcompany

Kim Jong-kook se produira les 18 et 19 octobre prochains au Blue Square SOL Travel Hall à Séoul pour son concert anniversaire « The Originals ». L’événement, annoncé mardi par l’organisateur Bright Nord, promet d’être un voyage musical complet à travers la carrière de l’une des figures les plus emblématiques de la K-pop.





Le concert se veut être une rétrospective du parcours artistique de Kim. Sur scène, il interprétera aussi bien les tubes de ses débuts avec le groupe Turbo que ses plus grands succès en solo, offrant ainsi aux spectateurs un panorama de son évolution.





Le succès de l’événement ne s’est pas fait attendre : les deux représentations ont rapidement affiché complet. Face à cette demande exceptionnelle, les organisateurs étudient actuellement la possibilité d’ajouter des dates supplémentaires dans d’autres villes du pays pour satisfaire les nombreux fans de l’artiste qui n’ont pas pu obtenir de billets.