« L’homme en hanbok » : la comédie musicale dévoile les mystères de Jang Yeong-sil

La scène sud-coréenne s’apprête à accueillir une nouvelle création ambitieuse avec la première de « L’homme en hanbok », une comédie musicale originale qui plonge dans l’univers de Jang Yeong-sil, le brillant scientifique et inventeur de la dynastie Joseon.





Cette production d’EMK Musical Company s’inspire du roman éponyme de l’écrivain Lee Sang-hoon. L’histoire tisse un récit captivant qui navigue entre différents lieux et époques : la Corée de la dynastie Joseon, l’Europe de la Renaissance, le passé et le présent. Avec en fil rouge, le mystère entourant la vie et la mort de Jang Yeong-sil, figure emblématique de l’innovation scientifique coréenne.





« L’homme en hanbok » ouvrira ses portes le 2 décembre au Grand Théâtre du Chungmu Art Center à Séoul. Les représentations sont programmées jusqu’en mars de l’année prochaine.