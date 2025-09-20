Avec « The Decade », DAY6 célèbre ses dix ans en prenant la tête des classements

ⓒ JYP Entertainment

Pour ses dix ans, le groupe de rock phénomène DAY6 a marqué l’événement avec la sortie de « The Decade ». Il s’agit de son premier opus complet depuis six ans, le précédent datant de 2019.





Dès son lancement, le disque a propulsé ses deux titres phares, « Dream Bus » et « Inside Out », aux deux premières places des principaux classements musicaux comme Melon et Bugs, confirmant la puissance musicale du quatuor, véritable référence du rock sud-coréen.





« Dream Bus » traduit la volonté de ne pas renoncer à ses rêves malgré un quotidien aride, tandis que « Inside Out » exprime avec franchise les élans du cœur. Les membres expliquaient que ces deux morceaux reflétaient des facettes opposées mais complémentaires de leur identité musicale.





Par ailleurs, les garçons ont récemment renouvelé leur contrat avec JYP Entertainment pour la deuxième fois. L’agence a souligné le lien de confiance établi avec Sungjin, Young K, Wonpil et Dowoon, et assuré qu’elle continuerait de leur apporter un soutien total afin d’accompagner un avenir encore plus lumineux aux côtés de leurs fans.