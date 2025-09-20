FNC Entertainment présente AxMxP, son nouveau groupe de rock en dix ans

ⓒ FNC Entertainment

Le 10 septembre, le quatuor AxMxP a fait ses débuts avec son premier album studio qui porte son nom. Le nom du groupe résume son ambition, « Amplifier la puissance de la musique ». Dès ses débuts, le message est clair, il s’agit de faire vibrer le monde par la force de ses morceaux.





AxMxP réunit Ha Yoo Joon au chant, Kim Shin à la guitare, Cru à la batterie et Juhwan à la basse. Formé chez FNC Entertainment, maison réputée pour avoir révélé FT Island, CNBLUE et N.Flying, le boys band arrive après de longues années de préparation. Avant même la sortie, il s’était frotté à diverses scènes et laissait déjà l’impression d’un nouveau venu prêt à succéder à ses aînés.





Cette confiance transparaît dans le format choisi. Dès son premier opus, AxMxP propose un album de dix titres, une démarche peu commune pour un début de carrière. Le projet décrit la transition émotionnelle d’une adolescence apparemment monochrome. Son thème central s’exprime en deux mots, « emotional storm », une tempête de sentiments soudaine qui vient troubler le quotidien.





Le calendrier s’annonce tout aussi ambitieux. Le 28 septembre, les garçons monteront sur la scène du Busan International Rock Festival 2025, rendez-vous emblématique par lequel sont passés des artistes majeurs en Corée du Sud comme à l’international. L’étoile montante y déploiera son énergie frontale et affirmera sa place parmi les nouvelles figures de la scène rock sud-coréenne.