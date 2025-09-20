IU publie par surprise son nouveau single « Bye, Summer »

ⓒ EDAM Entertainment

Le 10 septembre, IU, la chanteuse-compositrice numéro un en Corée du Sud, a surpris le public en dévoilant son single numérique « Bye, Summer ».





Aucune annonce, aucune promotion préalable, simplement une sortie offerte à ses fans comme un présent inattendu. Son agence EDAM Entertainment expliquait que ce morceau devait être reçu comme un cadeau, au moment où l’été s’efface et où la brise plus fraîche s’installe.





La chanson porte la signature personnelle de l’artiste, qui en a écrit et composé les paroles et la musique, avec la collaboration du compositeur Seo Donghwan(서동환). « Bye, Summer » est né durant sa tournée mondiale « The Winning » l’an dernier et avait déjà résonné une première fois sur scène, lors du concert de clôture au stade de la Coupe du monde de Séoul.





IU a elle-même expliqué le sens qu’elle attribuait à cette création. « Pendant la tournée, j’ai eu l’impression que l’été ne finissait pas. Mais grâce à vous, je peux dire que c’était le plus bel été. Il s’est étiré, je l’ai vécu avec intensité. Et c’est ce sentiment de chaleur et d’attachement que je voulais partager à travers ce morceau. »