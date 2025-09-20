Wendy dévoile « Cerulean Verge », un voyage vers un nouvel horizon

ⓒ ASND

Le 10 septembre, Wendy du girls band Red Velvet a présenté son troisième mini-album, « Cerulean Verge ». A travers ce projet, l’artiste met en musique les émotions qui accompagnent un passage vers un monde nouveau, entre appréhension et excitation, doutes et certitudes. Elle livre un récit personnel qui explore les différentes facettes de ce chemin intérieur.





Le disque rassemble six pistes, dont le titre phare « Sunkiss » aux côtés de « Fireproof », « EXISTENTIAL CRISIS », « Hate² », « Chapter You » et « Believe ». « Sunkiss » illustre le frisson et le battement du cœur au moment de franchir une étape vers l’inconnu. La fraîcheur du piano, l’énergie des riffs de guitare et la clarté de la voix de la chanteuse se combinent pour offrir une émotion à la fois intense et lumineuse.





Après l’opus, une autre grande aventure attend Wendy sur scène. Les 20 et 21 septembre, elle s’est produite à la Jangchung Arena de Séoul pour donner le coup d’envoi de sa toute première tournée mondiale.