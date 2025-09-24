Eric Serra à l’honneur au JIMFF 2025

Le Festival International de Film et de Musique de Jecheon (JIMFF) 2025 s’est tenu du 4 au 9 septembre dans la ville du même nom, située dans le centre de la Corée du Sud. Chaque année, un musicien ayant contribué au développement de bandes originales est mis à l’honneur. Pour la 21e édition, c’est le compositeur français, Eric Serra, qui a été récompensé du Film Music Honorary Award.





ⓒ JIMFF

Nous avons profité de son séjour à Jecheon pour le joindre au téléphone. C’était au lendemain de la remise du prix, le 5 septembre. Emu, celui qui a composé de nombreuses bande originales comme celle du « Grand Bleu », de « Léon » ou encore de « Golden Eye », a répondu à nos questions.





ⓒ JIMFF

Notre invité est revenue sur sa belle carrière dont il est très satisfait, a évoqué l’apparition de l’IA qui pour certains est une menace pour les artistes et nous a parlé des rencontres avec ses fans sud-coréens. A la fin, il nous a dévoilé ses projets pour le reste de l’année et pour 2026.