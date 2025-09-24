« The Murky Stream » : Disney+ lance sa première série historique coréenne

ⓒ Disney plus

Disney+ a dévoilé sa toute première série historique coréenne originale intitulée « The Murky Stream ». Réalisée par Chu Chang-min, célèbre pour son film « Masquerade », cette production marque également les débuts du cinéaste dans l’univers des séries en ligne.





« The Murky Stream » se déroule à l’époque Joseon, sur les rives du Gyeonggang, l’ancien nom du fleuve Han, un carrefour économique où affluait l’argent du royaume. L’intrigue suit les aventures tumultueuses de bandits locaux qui croient que la force fait loi.





Chu Chang-min a fait part de sa surprise au sujet du thème abordé dans le drama lors de la conférence de presse de présentation de l’œuvre tenue hier à Séoul. « D’habitude, les dramas historiques se concentrent sur les rois et les nobles, mais en lisant le scénario, j’ai découvert une histoire centrée sur les classes populaires », a-t-il expliqué. Une particularité qui l’a séduit.





L’acteur principal est Rowoon, ancien membre du groupe de K-pop SF9. Il incarne Jang Si-yul, un voyou aux secrets bien gardés. Pour ce rôle, il a totalement abandonné son image soignée et moderne habituelle, pour afficher une barbe hirsute, des cheveux ébouriffés et un visage marqué par la sueur.





« The Murky Stream » sera diffusé sur Disney+ à partir de vendredi, avec une sortie progressive de deux à trois épisodes à la fois.