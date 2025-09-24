Kim Yeon-koung, de « reine du volley » à entraîneur débutante

ⓒ YONHAP News

L’ancienne star du volleyball sud-coréen Kim Yeon-koung entame un nouveau chapitre de sa vie. Après avoir mis fin à sa carrière à la fin de la saison 2024-2025, elle se lance dans une aventure inédite : diriger sa propre équipe dans le cadre d’une nouvelle émission de télé-réalité sportive.





Mercredi, lors de la conférence de presse de présentation du programme, la « reine du volleyball » a exprimé son sentiment avant de débuter cette nouvelle expérience : « Il existe un dicton qui dit qu’un bon joueur ne peut pas devenir un bon entraîneur, mais je pense que c’est possible », a-t-elle déclaré.





L’émission la suit à la tête des « Pilseung Wonder Dogs », une nouvelle équipe qu’elle a créée. Le concept ? Transformer des outsiders en favoris. La formation rassemble des joueurs aux parcours divers : des anciens professionnels écartés des équipes, joueurs d’équipes d’entreprise rêvant de passer professionnel, et même des retraités souhaitant reprendre la compétition.





Kim peut compter sur Park Seung-ju, ancien international, comme capitaine, et Boo Seung-kwan du groupe SEVENTEEN dans le rôle de manager.