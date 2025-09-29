Chaeyoung se raconte en musique à travers son premier album solo « LIL FANTASY vol.1 »

ⓒ JYP Entertainment

Chaeyoung, rappeuse principale de Twice, est devenue la quatrième membre du groupe à se lancer en solo après Nayeon, Jihyo et Tzuyu.





Avec son premier album studio « LIL FANTASY vol.1 », elle trace une voie bien à elle et propose un univers très différent de celui de ses camarades. Loin d’une démonstration de puissance destinée à affirmer son statut d’artiste solo, ce disque s’attache plutôt à dévoiler ses goûts musicaux et sa sensibilité personnelle.





La chanson phare est « SHOOT (Firecracker) ». Chaeyoung a confié qu’elle voulait une piste qui donne envie de danser, et c’est pour cela qu’elle l’a retenue. Elle a expliqué que ce morceau exprimait non seulement son ambition mais aussi une envie de fête, comme un feu d’artifice à partager avec ses fans.





La star n’a pas seulement posé sa plume sur l’intégralité des paroles. Elle a également pris part à la composition et à l’arrangement, devenant la seule membre de Twice à avoir façonné son opus solo de bout en bout.





Le projet accueille par ailleurs la collaboration du groupe de rock japonais Gliiico sur cinq morceaux, du rappeur Sokodomo sur quatre titres, et du producteur Slom. Ce choix de partenaires montre à quel point elle s’intéresse au hip-hop et aux sonorités de groupe.





« LIL FANTASY vol.1 » impressionne par la cohérence de son identité sonore, marquée par son affection pour le hip-hop, mais aussi par l’empreinte visuelle qu’elle y a laissée. Avec son sens unique de la mode et son goût pour le dessin, elle a contribué à l’esthétique de l’album en y glissant certaines de ses illustrations personnelles.