IDID, la nouvelle génération de Starship Entertainment, dévoile son premier mini-album

ⓒ STARSHIP Entertainment

Un nouveau visage vient d’apparaître sur la scène K-pop. Le 15 septembre, Starship Entertainment a lancé son premier boys band depuis cinq ans, IDID. Le groupe a fait ses débuts avec son mini-album intitulé « I did it. », une déclaration claire de son entrée officielle dans l’industrie musicale.





Composé de sept garçons, Jang Yonghoon, Kim Minjae, Park Wonbin, Chu Yoochan, Park Seonghyun, Baek Junhyuk et Jeong Semin, IDID s’est formé dans le cadre du projet mondial « Debut’s Plan ». Avec une moyenne d’âge de 18 ans, ils apportent sur scène une énergie juvénile et rafraîchissante.





Ce premier opus revendique une philosophie claire : « même imparfait, on peut être éclatant ». A travers ses chansons, le boys band montre qu’il est possible de transformer ses faiblesses en force, en livrant des émotions brutes et une identité qui lui est propre.





Avec « I did it. », le groupe raconte son propre récit de jeunesse et son ambition de s’imposer comme un « boys band haut de gamme, plein de vitalité et de fraîcheur ». Accueillis avec enthousiasme dès leurs premiers pas, les sept membres suscitent déjà une vive attente de la part du public international.