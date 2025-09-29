Taemin dévoile son single spécial « Veil »

ⓒ Big Planet Made Ent.

Taemin est enfin de retour !





Le 13 septembre, le membre emblématique de SHINee a dévoilé son single spécial baptisé « Veil », sa première sortie depuis son cinquième mini-album « Eternal », paru il y a un an et un mois.





Avec ce nouveau projet, l’artiste poursuit une démarche singulière, où se rencontrent une sensibilité artistique affirmée et une intensité émotionnelle toujours plus profonde. Le projet propose deux titres complémentaires, avec l’intense « Veil » et la ballade inédite « FINALE ».





« Veil » se distingue par son atmosphère brûlante. Comme une fièvre qui monte, il affronte de plein fouet le désir et ses interdits. Le morceau avance sur des sonorités tranchantes, des beats puissants qui maintiennent la tension et installent une ambiance presque hypnotique. Ce n’est pas juste une chanson de séduction, mais une sorte de confession intérieure qui balance entre désir et peur.





A ses côtés, « FINALE » offre un contraste saisissant. Cette ballade repose sur un piano délicat et des cordes majestueuses, dessinant un récit dramatique autour de l’amour et de la séparation. Avec sa voix nuancée, Taemin mène la musique jusqu’à son apogée et évoque l’univers du théâtre musical.