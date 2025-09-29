Aller au menu Aller à la page

Nana présente « Seventh Heaven 16 », un album marqué par seize années de parcours

Musique coréenne

ⓒ SUBLIME
Nana franchit une nouvelle étape dans sa carrière. Ancienne membre du girls band légendaire After School, elle s’est imposée comme actrice et a conquis un public international grâce à la série Netflix « Mask Girl ». Elle vient de se lancer en solo avec la sortie de son premier album, « Seventh Heaven 16 », dévoilé le 14 septembre.

Ce disque porte un titre chargé de symboles. Le « septième ciel » évoque l’idée du bonheur ultime, et le chiffre 16 renvoie au parcours artistique de Nana depuis ses débuts il y a seize ans. Selon son agence, cet album représente un témoignage sincère de la voix et de la sensibilité que l’artiste a façonnées au fil du temps, tout en reflétant celle qu’elle est aujourd’hui.

La date de sortie n’a pas été choisie au hasard, puisqu’elle coïncide avec l’anniversaire de Nana. L’agence a expliqué que la chanteuse avait souhaité marquer son seizième anniversaire de carrière et son propre anniversaire en offrant à ses fans ce premier projet solo, conçu comme un cadeau symbolique pour tous ceux qui l’attendaient depuis longtemps.
