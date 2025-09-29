27. La construction navale

L’émergence de l’industrie navale en Corée Au début des années 1970, Chung Ju-yung, président du groupe Hyundai, réussit à obtenir un prêt de la banque Barklay au Royaume-Uni avec un billet de 500 wons portant l’image d’un bateau-tortue. Il a ensuite entrepris, simultanément, la construction de chantiers navals et la production de navires. Enfin, en 1974, en construisant deux super tankers de 260 000 tonnes, la Corée du Sud a fait ses premiers pas dans la construction navale. Par la suite, l’industrie navale sud-coréenne s’est consolidée autour des vraquiers et des pétroliers. A la fin des années 1990, elle a surpassé le Japon pour devenir leader mondial.





Le billet de 500 wons donné par le président Chung Ju-yung, Cérémonie de pause de la première pierre du chantier naval Hyundai à Ulsan, en 1972 ⓒ KBS

Cérémonie de lancement du premier pétrolier de 260 000 tonnes en 1974

ⓒ National Archives of Korea

Le défit ddes méthaniers Dans les années 1990, la Corée du Sud se lance dans le secteur des navires transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), un marché à haute valeur ajoutée, dominé jusqu’alors par le Japon et l’Europe. Un méthanier est un navire qui transporte le GNL à des températures extrêmes de -163°C. En 1994, la Corée du Sud réussit à construire son premier méthanier, prouvant sa capacité technique. Peu après, elle remporte son premier contrat à l’étranger. La reconnaissance de la sécurité et de la capacité technique des chantiers navals sud-coréens sur le marché mondial mène à un démarrage significatif des navires transporteurs de GNL.





Construction du premier méthanier en Corée du Sud, en 1994

ⓒ KBS