Nunew Chawarin fait ses débuts en Corée du Sud

L’artiste thaïlandais Nunew Chawarin, star montante dans son pays, fait ses débuts officiels en Corée du Sud avec un single ambitieux qui mélange R&B et K-pop. « Leave Me With Your Love », disponible depuis hier, a été produit par El Capitxn, un producteur K-pop reconnu.





A 25 ans, Nunew n’est pas un débutant. Depuis cinq ans, il s’est construit une solide réputation en Thaïlande, où il cumule les casquettes d’acteur et de chanteur. Sa popularité a véritablement décollé grâce à son rôle principal dans la série dramatique thaïlandaise « Cutie Pie ». Sur le plan musical, ses performances sont impressionnantes : entre 2023 et 2025, il a sorti cinq singles qui ont tous atteint la première place des classements musicaux thaïlandais.





Nunew ne débarque pas en territoire inconnu en Corée du Sud. Grand amateur de K-pop, il écoute régulièrement des artistes sud-coréens comme IU et Jaehyun de NCT. Il a également eu l’occasion de collaborer avec Paul Kim sur le morceau « Blooming Just For You » en 2024 et a récemment participé à « Gayo Daejeon » de SBS.