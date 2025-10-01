Quand la générosité devient une affaire de famille

ⓒ Big Hit Music

Les actes philanthropiques des stars ne sont pas rares dans le monde du divertissement sud-coréen. Mais l’histoire de la famille de Jimin, membre de BTS, illustre une tendance nouvelle et particulièrement inspirante : la philanthropie comme valeur familiale au sein du Green Noble Club, lancé en 2017 par l’organisation Green Umbrella, spécialisée dans la protection de l’enfance.





Le premier don de Jimin remonte à 2021. Il verse alors 100 millions de wons, soit 70 000 euros, pour soutenir plusieurs causes : l’autonomisation des jeunes sortant du système de protection sociale dans la région de Busan, l’aide aux familles en situation de précarité à la suite de la pandémie de Covid-19 et l’amélioration des conditions de logement des enfants vivant dans des environnements difficiles.





Un an plus tard, c’est son père qui emboîte le pas en participant au programme « iLeader », une initiative de Green Umbrella dédiée à la formation de jeunes talents. Le troisième membre de la famille de Jimin à les rejoindre est son frère cadet, Park Ji-hyun. Un trio inédit dans l’histoire de l’organisation. Pour la première fois, un père et ses deux fils figurent ensemble parmi les membres.