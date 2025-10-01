Lancement du comité présidentiel sur les échanges culturels populaires

ⓒ JYP Entertainment

Un nouvel organisme pour la culture coréenne vient de naître. Le comité sur les échanges culturels populaires, rattaché à la présidence, a été lancé officiellement mercredi avec 26 membres issus du secteur privé, représentants les plus grands acteurs de l’industrie culturelle du pays.





Ce comité sera coprésidé par Park Jin-young, producteur et représentant de JYP Entertainment, et Choi Hwi-young, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme. La nomination des 26 membres, dont Jang Cheol-hyuk, PDG de SM Entertainment, a également eu lieu lors de la cérémonie de lancement, mercredi. La structure a ainsi achevé la constitution de son organisation et peut entamer ses activités.





Les membres du secteur privé sont répartis en sept divisions spécialisées : musique populaire, jeux vidéo, webtoons et animation, cinéma et contenus audiovisuels, style de vie, investissement et politique.





L’ambition de ce projet est d’atteindre les 300 000 milliards de wons pour la K-culture et que la Corée du Sud devienne une puissance culturelle mondiale.