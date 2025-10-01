Netflix publie un guide en coréen sur l’accessibilité

Netflix a publié mercredi un recueil de bonnes pratiques en coréen détaillant ses efforts pour rendre ses contenus accessibles à tous, quels que soient la langue et les capacités de ses abonnés.





« La présence ou l’absence de services d’accessibilité, c’est vraiment la différence entre le ciel et la terre », a déclaré, à l'agence de presse Yonhap Lee Dong-woo, humoriste malvoyant qui travaille comme narrateur pour ajouter des audiodescriptions aux programmes de la plateforme américaine.





Netflix sous-traite la production de ses contenus et fournit des directives détaillées à ses prestataires. Ces indications incluent notamment des recommandations sur les expressions sensibles et sont adaptées à chaque contexte linguistique et culturel. La plateforme propose actuellement des audiodescriptions et des sous-titres pour les personnes sourdes et malentendantes sur une partie de ses programmes, avec l’ambition de les étendre à l’ensemble de son catalogue.





L’objectif d’inclusion du numéro un du streaming est clair et se reflète dans le discours de son directeur senior, Patrick Fleming : « Tous nos abonnés, quelle que soit leur langue ou leurs capacités, méritent de profiter de la meilleure expérience de divertissement possible. »