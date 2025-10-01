WOODZ dévoile « I’ll Never Love Again », son premier titre depuis son service militaire

EDAM Entertainment





WOODZ est enfin de retour après son service militaire !





Le 24 septembre, il a dévoilé son nouveau single numérique « I’ll Never Love Again ». Le titre principal éponyme s’appuie sur une base folk teintée de rock alternatif. La voix sensible de l’artiste s’y mêle à un chœur majestueux pour traduire à la fois la douleur d’une séparation et la force d’une résolution nouvelle.





L’autre morceau de l’opus, « Smashing Concrete », avait déjà été présenté en juillet à travers une vidéo promotionnelle. C’est une piste d’alternative metal qui délivre un message sans détour, celui de briser les obstacles. Rythmée par des guitares et des percussions explosives, la chanson transmet une énergie libératrice.





Ce projet marque le premier retour discographique de WOODZ depuis « AMNESIA » paru en décembre 2023. Il a également signé lui-même l’écriture et la composition, confirmant son désir d’affirmer une identité musicale toujours plus personnelle.