AMPERS&ONE fête ses deux ans avec son premier fan concert

AMPERS&ONE va vivre un moment symbolique de son parcours avec son tout premier fan concert.





Le 16 novembre, le boys band retrouvera son public pour deux représentations, à 14 heures et à 19 heures, au Yes24 Wanderloch Hall à Séoul. L’événement, intitulé « Fallen &ngel », marquera à la fois les retrouvailles avec ses fans et la célébration de son deuxième anniversaire depuis ses débuts.





Très actif en Corée du Sud comme à l’étranger, les garçons poursuivent leur ascension. Avec la sortie en septembre de leur troisième mini-album « Loud & Proud », ils ont signé de nouveaux records, dépassant leur meilleur score de ventes lors de la première semaine et franchissant la barre des dix millions de vues sur YouTube en un temps record pour le clip du titre principal.