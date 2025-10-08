Koo shi et Vivien se marient après neuf ans d’amour

ⓒ instagram.com/kucasso, instagram.com/vivianrepublic

Après neuf années de relation, Koo Shi et Vivien, producteurs musicaux affiliés à l’agence The Black Label vont se marier samedi. Cette dernière a confirmé cette information tout en préservant la discrétion entourant la cérémonie.





Depuis 2016, les deux tourtereaux forment l’un des couples les plus stables du milieu du divertissement sud-coréen. Loin des tumultes médiatiques ils ont su construire une relation solide qui aboutit aujourd’hui au mariage.





Koo Shi s’est imposé comme un compositeur incontournable de la K-pop depuis ses débuts en 2003 avec le duo Stony Skunk. Il a notamment travaillé pour BIGBANG, G-Dragon et Taeyang, et a récemment co-composé « Soda Pop » pour le film d’animation Netflix « K-pop Demon Hunters ».





Vivien, repérée en 2015 lors d’un concours du magazine Ceci, a évolué du mannequinat vers la production musicale. Elle s’est fait remarquer l’année dernière en participant à l’émission « I-LAND 2 » en tant que productrice.