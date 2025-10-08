« You and Everything Else » : quand la jalousie tisse une relation de 30 ans

ⓒ NETFLIX

La série « You and Everything Else » explore un sentiment universel : la jalousie. A travers le portrait de deux femmes de l’adolescence à la quarantaine, la série interroge la part d’ombre et de lumière des téléspectateurs.





Eun-jung, interprétée par Kim Go-eun, orpheline de père vivant modestement en semi-sous-sol, envie tout de Sang-yeon, incarnée par Park Ji-hyun : son appartement flambant neuf, sa famille unie ou encore ses résultats scolaires excellents. De l’autre côté, Sang-yeon jalouse la personnalité lumineuse d’Eun-jung, persuadée que sa propre famille préfère son amie. Cette incompréhension mutuelle va empoisonner leur relation pendant des décennies.





Sans action ni rebondissements spectaculaires mais grâce à une série de péripéties, le drama captive par la finesse du jeu de Kim Go-eun et Park Ji-hyun. Son succès se reflète dans les classements de la plateforme : 47e mondiale, « You and Everything Else » a grimpé à la 1re place en Corée du Sud et la 5e place des séries non-anglophones.