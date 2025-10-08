Aller au menu Aller à la page

Rolling Stone : « Spring Day » de BTS classée 37e meilleure chanson du XXIe siècle

#News Show-biz l 2025-10-10

Musique coréenne

ⓒ Big Hit Music
Le titre « Spring Day » du groupe sud-coréen BTS figure dans le prestigieux classement des meilleures chansons du XXIe siècle établi par le magazine musical américain Rolling Stone. Le morceau dévoilé en 2017 s’est placé à la 37e position.

Selon Rolling Stone, « Spring Day » est la chanson emblématique de l’un des plus grands groupes pop du XXIe siècle. Le magazine souligne également que le titre évoquant la résilience et l’espoir face au deuil a touché universellement le public, contribuant ainsi à propulser les Bangtan Boys vers une reconnaissance mondiale.

Sorti comme titre phare de l’album repackage « YOU NEVER WALK ALONE », « Spring Day » a marqué l’histoire en devenant le premier morceau à dépasser le milliard d’écoutes cumulées sur la plateforme de streaming Melon.

La première place du classement de Rolling Stone est occupée par Missy Elliott avec « Get Ur Freak On ».
