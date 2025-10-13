28. La crise financière de 1997

Crise financière et soutien d’urgence du FMI Fin 1997, le gouvernement sud-coréen a accepté de recevoir un soutien financier international d’environ 55 milliards de dollars de la part du FMI et de plusieurs pays. A cette époque, la Corée du Sud était confrontée à une augmentation rapide de sa dette extérieure, aux faillites en chaîne d’entreprises défaillantes et à la propagation de la crise financière en Asie du Sud-Est. Tous ces facteurs ont fait chuter sa note de crédit, et le gourvernement en place n’avait alors plus d’autre choix que de demander l’aide du FMI. La crise, survenue deux ans après que le revenu national par habitant a dépassé la barre des 10 000 dollars et un an après l’adhésion de la République de Corée à l’OCDE, a été un choc considérable pour la population.





Im Chang-yeol, vice-premier ministre de l’économie,

annonçant la demande d’aide financière au FMI

ⓒ KBS

Solidarité sociale et mouvement de collecte d’or Les citoyens ont participé volontairement à la campagne visant à rembourser la dette nationale en collectant de l’or. Environ 227 tonnes ont été rassemblées. Ce mouvement symbolise l’espoir social et le sentiment de solidarité, devenant l’occasion pour le peuple de surmonter les difficultés en période de crise.





Emission spéciale en direct sur KBS « Sauvons le pays, Recueillons de l’or »

ⓒ KBS

L’ancien président Kim Dae-jung participe au mouvement de collecte d’or

ⓒ KBS

Restructuration imposée par le FMI Le FMI a imposé à Séoul une politique de taux d’intérêts élevés, une restructuration de ses entreprises et une flexibilité du marché du travail. Cela a eu pour conséquence la faillite de nombreuses entreprises et banques ainsi qu’une forte diminution de la consommation et de l’investissement. Ces réformes intensives, douloureuses pour la population, ont permis d’améliorer la structure de l’économie coréenne et de poser les bases d’une croissance stable.





Citoyens souffrant des conséquences de la restructuration

ⓒ KBS

Personnes qui se rendent au travail « dans la montagne » après avoir été licenciées

ⓒ KBS

Renouveau économique de la Corée du Sud Depuis 1998, l’économie sud-coréenne a montré une reprise progressive et le régime de surveillance du FMI a pris fin le 23 août 2001. La Corée du Sud est considérée comme un exemple réussi de restructuration parmi les pays ayant fait l’objet d’un soutient de l’organisation internationale. Cette expérience est aujourd’hui considérée comme l’un des principaux tournants de l’économie sud-coréenne.



