Chen d’EXO s’impose en solo avec « Arcadia », son cinquième mini-album qui conquiert les classements mondiaux

ⓒ INB100

Chen, membre du boys band légendaire EXO et artiste solo à part entière, a frappé fort avec son cinquième mini-album « Arcadia », dévoilé le 29 septembre. À peine sorti, le disque a pris la tête des classements internationaux, confirmant une fois de plus la puissance de sa voix et de son univers musical.





Dès le lendemain de sa parution, cette nouveauté s’est hissée à la première place du classement Top Albums d’iTunes dans quatorze pays, parmi lesquelles l’Argentine, le Chili, le Mexique et la Thaïlande. Le titre principal éponyme a lui aussi dominé le Top Songs dans onze pays, notamment au Brésil, au Paraguay, au Kazakhstan et en Ouzbékistan.





Ce nouveau projet évoque un voyage vers un paradis imaginaire, loin de la monotonie du quotidien et de tout ce qui est devenu trop familier. L’album réunit cinq morceaux qui naviguent entre le rock et la ballade, chacun porté par la sensibilité si reconnaissable de Chen. Il a lui-même participé à l’écriture des paroles de la chanson phare et du morceau « Help Me (Somebody 2 Love) », ajoutant une touche d’authenticité à l’ensemble.





Lors de l’interview publiée à l’occasion de la sortie, l’artiste confiait vouloir transmettre sa musique « au-delà des barrières linguistiques, grâce à la mélodie et à l’énergie ». Ce vœu semble déjà s’être accompli, car le triomphe mondial d’« Arcadia » témoigne de la belle évolution de Chen et laisse présager un avenir encore plus inspirant.