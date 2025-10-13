LE SSERAFIM annonce son comeback avec « SPAGHETTI », attendu pour le 24 octobre

ⓒ SOURCE MUSIC

Le compte à rebours est lancé ! Le 24 octobre, LE SSERAFIM fera son grand retour avec son single intitulé « SPAGHETTI ». Sept mois se sont écoulés depuis la sortie de leur cinquième mini-album « HOT », et le groupe semble prêt à dévoiler une nouvelle saveur musicale.





Dans la première annonce, un message intrigant a immédiatement attiré l’attention, évoquant « un charme dont on ne peut se défaire, à l’image de spaghettis qui s’enroulent ». Plutôt que d’utiliser les appellations classiques telles que concept photo ou trailer, le girls band a opté pour des titres originaux inspirés d’ingrédients culinaires, « CHEEKY NEON PEPPER » et « KNOCKING BASIL », suscitant la curiosité des fans.





Ces derniers mois, LE SSERAFIM a confirmé son statut de groupe mondial avec sa première tournée « 2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ». Le groupe donnera d’ailleurs un concert exceptionnel au Tokyo Dome les 18 et 19 novembre, une première dans sa carrière.





Aux États-Unis, sa popularité a pris une ampleur impressionnante. Pendant sa tournée nord-américaine, il est devenu le premier girl band de K-POP à se produire dans l’émission emblématique « America’s Got Talent ».





Comme une sauce qui se mêle parfaitement aux pâtes, LE SSERAFIM a su cette année s’imprégner dans le cœur du public. Son prochain single « SPAGHETTI » promet donc un goût irrésistible, la fois frais et irrésistible.