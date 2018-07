Japan will Oberschulen früher als geplant zu Aufklärung über Anspruch auf Dokdo verpflichten

ⓒ KBS News





Die japanische Regierung hat beschlossen, die Oberschulen viel früher als ursprünglich geplant zur Aufklärung über Japans Anspruch auf Dokdo zu verpflichten. Die Entscheidung wird sich voraussichtlich sehr negativ auf die künftigen Beziehungen zwischen Südkorea und Japan auswirken.



Das japanische Kultusministerium gab am Dienstag Maßnahmen zur Umsetzung der Unterrichtsrichtlinien bekannt. Im Mittelpunkt steht, dass die Oberschulen ab 2019 im Unterricht Dokdo als Japans Territorium darstellen sollen. Damit wird die Vorgabe drei Jahre früher als ursprünglich geplant umgesetzt.





Das Ministerium veröffentlichte auch eine Anleitung für die Unterrichtsrichtlinien, die Details beinhaltet, wie die Aufklärung über den Anspruch auf Dokdo erfolgen sollte. Darin gibt es Formulierungen, dass Dokdo Japans eigenes Territorium sei und dass Südkorea die Felseninselchen illegal besetzt habe.





Auch in den 2009 geänderten Unterrichtsrichtlinien für die Oberschulen sind die Schulen zwar dazu verpflichtet, Schüler über Japans Gebiete zu informieren. Darin werden jedoch weder Dokdo noch die Diaoyu- oder Senkaku-Inseln, über sich die Japan und China im Gebietsstreit befinden, direkt genannt.





Das japanische Kultusministerium wird bis 15. August externe Meinungen über die Umsetzungsmaßnahmen anhören. Angesichts früherer Beispiele besteht jedoch kaum eine Möglichkeit, dass der Plan doch noch geändert wird.





Japan hat seit 2008 die Aufklärung über seinen Anspruch auf Dokdo im Schulunterricht verstärkt. Demnach wird quasi an allen Grund-, Mittel- und Oberschulen gelehrt, dass Dokdo zu Japan gehöre. Tokios neue Entscheidung wiegt jedoch schwer, weil die Unterrichtsrichtlinien gesetzlich bindend sind. Sie müssen folglich bei der Erstellung von Lehrbüchern berücksichtigt werden.





Die südkoreanische Regierung verurteilte Japans Entscheidung aufs Schärfste. Dokdo sei eindeutig Südkoreas Territorium, sagte der Sprecher des Außenministeriums Noh Kyu-duk in einer Stellungnahme. Die japanische Regierung würde mit dem Schritt ihre Chance verspielen, ihre Fehler in der Vergangenheit zu bereuen und in eine neue Zukunft zu schreiten, betonte er.