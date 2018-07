Süd- und Nordkorea stellen militärische Kommunikationsleitung an der Westküste wieder her

ⓒ KBS

Süd- und Nordkorea haben am 16. Juli ihre militärische Kommunikationsleitung in der sogenannten Westmeer-Zone wiederhergestellt. Die Leitung war nach der Schließung des gemeinsamen Kaesong-Industrieparks seit mehr als zwei Jahren unterbrochen. Die Wiederherstellung fördert die Friedensbemühungen beider Länder. Zum Thema sagt der Leiter des Instituts für Nordkorea-Studien, Chung Young-tae:





Die Wiederverbindung ist in zweierlei Hinsicht von großer Bedeutung. Erstens, sie wird zur Reduzierung der militärischen Spannungen zwischen beiden Seiten beitragen und gegenseitiges Vertrauen schaffen. Es gibt stets die Möglichkeit eines militärischen Zwischenfalls, weil die Beziehungen wenig transparent sind. Durch die wiederhergestellte Leitung wird diese Wahrscheinlichkeit geringer. Zweitens, die militärische Unterstützung ist wichtig für den bilateralen Austausch, insbesondere die wirtschaftliche Zusammenarbeit.





Die Streitkräfte beider Länder haben neun Kommunikationsleitungen eingerichtet, um einen störungsfreien Grenzübergang zu ermöglichen und zufällige militärische Zusammenstöße zu verhindern. In den Jahren 2002 und 2003 installierten sie Telefon- und Faxleitungen am West- und am Ostmeer. Eine weitere kam 2005 im Westen hinzu. Bis zur jetzigen Wiederverbindung waren zeitweise nur Telefonanrufe über die Westmeer-Verbindung möglich. Die Leitung am Ostmeer wurde 2010 durch ein Lauffeuer zerstört. Die unterbrochenen Leitungen behinderten die Beziehungen zwischen beiden Ländern, die sich seit Anfang dieses Jahres wieder annähern. Was den grenzüberschreitenden Kontakt und den Austausch betrifft, so sind Sicherheitsgarantien durch die Militärbehörden beider Seiten erforderlich. Seit ihrem Gipfeltreffen Ende April im Grenzort Panmunjom bemühen sich beide Seiten um die vollständige Wiederherstellung der Leitungen:





In der Panmunjom-Erklärung einigten sich Süd- und Nordkorea darauf, die militärischen Spannungen abzubauen und sich um eine Abrüstung zu bemühen. Beide Seiten sprachen bei einem Treffen auf Generalsebene im vergangenen Monat über die rasche Wiederherstellung der militärischen Kommunikationsleitungen und eine Demilitarisierung von Panmunjom.





Ein Problem bei der Wiederherstellung der Leitungsverbindungen war es, das Material dafür, einschließlich Glasfaserkabeln, bereitzustellen, das auf der Liste von UN-Sanktionen gegen Nordkorea steht. Vor der Wiederverbindung beriet sich daher das südkoreanische Verteidigungsministerium mit den UN über die Materiallieferung:





Die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea haben den Zweck, den Streit um das nordkoreanische Atomprogramm friedlich zu lösen. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Öffnung der militärischen Kommunikationskanäle Teil der Bemühungen um eine Entspannung und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel sind. Ich denke, der UN-Sicherheitsrat verstand die Situation in diesem Kontext und genehmigte unter Beschränkungen die Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung, darunter optische Glasfaserkabel, Treibstoff und Fahrzeuge, für Nordkorea.





Der Sicherheitsrat verbietet die Treibstoffexporte nach Nordkorea, wenn sie militärischen Zwecken dienen. Doch gibt es Ausnahmen, wenn zum Beispiel humanitäre Projekte anlaufen. Die Wiederherstellung der Militärleitungen ist eine der Grundlagen für den regionalen Frieden. Der Rat erlaubte also die Ausnahme. Bereits am 1. Juli hatten Süd- und Nordkorea zum ersten Mal seit zehn Jahren eine maritime Kommunikationsleitung wieder normalisiert. Die Wiederaufnahme der Funkverbindung zwischen Schiffen im Westmeer soll helfen, zufällige Zwischenfälle zu verhindern und die Spannungen entlang der sogenannten Nördlichen Seegrenzlinie zu verringern. Als weitere symbolische Geste verschob Südkoreas Militär den Bau neuer Einrichtungen an der demilitarisierten Zone:





Nordkorea reagiert im Allgemeinen aus politischen Gründen oder aufgrund interner Probleme sehr langsam. Südkorea hat jetzt den ersten Zug gemacht, und Nordkorea könnte eine Zeitlang bremsen, bevor es mit einer entsprechenden Maßnahme antwortet.





In der Panmunjom-Erklärung vom 27. April versprachen beide Seiten, die Kriegsrisiken zu beseitigen und die Spannungen abzubauen. Die Vereinbarungen werden nur dann wirksam sein, wenn beide Länder weitere konkrete Maßnahmen zur Entspannung ergreifen.