Das innerkoreanische Abkommen von 2000 über den Kaesong-Industriepark

ⓒ KBS

Am 8. Juni dieses Jahres besuchten südkoreanische Beamte den Kaesong-Industriekomplex in Nordkorea, um die Öffnung eines Verbindungsbüros vorzubereiten. Auf das Büro hatten sich beide Seiten bei ihrem Gipfeltreffen im April im Grenzort Panmunjom geeinigt. Es war der erste Besuch von südkoreanischen Regierungsbeamten seit der Schließung des gemeinsamen Industrieparks in der grenznahen nordkoreanischen Stadt Kaesong im Februar 2016. Die südkoreanische Regierung stellte klar, dass der Besuch zunächst nichts mit einer Wiederinbetriebnahme des Industrieparks zu tun gehabt habe, da die Gespräche über die Beendigung des nordkoreanischen Atomprogramms noch andauern und die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea bestehen bleiben. Wir werfen einen Blick zurück auf die Entstehung des Kaesong-Komplexes, der einst ein Symbol der innerkoreanischen Annäherung war:





Beim historischen ersten innerkoreanischen Gipfeltreffen im Juni 2000 einigten sich Süd- und Nordkorea darauf, in Kaesong einen gemeinsamen Industriepark einzurichten. Vertreter des südkoreanischen Unternehmens Hyundai Asan und nordkoreanische Beamte waren bei der Eröffnung im Jahr 2003 dabei. Am 15. Dezember 2004 wurden Kochtöpfe als erste Produkte aus Kaesong in Südkorea verkauft.





Das sagte der Vorsitzende des Unternehmensverbands des Kaesong-Industriekomplexes, Shin Han-yong. Der frühere südkoreanische Präsident Kim Dae-jung sagte im Jahr 2000 zu den innerkoreanischen Wirtschaftsbeziehungen:





Die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea sollten beiden Seiten von Nutzen sein, nicht nur einer. Nur dann können beide Seiten ihre Beziehungen für lange Zeit aufrechterhalten und die Aussöhnung und Zusammenarbeite fördern. Beide sollten eine Win-win-Beziehung aufbauen.





Kim Dae-jung und der damalige nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il legten ihre Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in ihrer gemeinsamen Gipfelerklärung vom 15. Juni 2000 dar. Im August jenes Jahres einigten sich die Hyundai-Gruppe und Nordkorea darauf, einen 66 Millionen Quadratmeter großen Industriekomplex in Kaesong zu errichten. Die Bauarbeiten begannen im Juni 2003. Daewha Fuel Pump war eines der ersten südkoreanischen Unternehmen, die dort einzogen. Firmenchef You Dong-ok:





Jeder der nordkoreanischen Arbeiter erhielt einen monatlichen Grundlohn von 71 Dollar. Wir zahlten 150.000 Won, das sind etwa 130 Dollar, pro Quadratmeter für den Fabrikstandort. Die ausgebildeten Arbeiter aus Nordkorea waren ein starker Punkt. Es gab keine Zölle auf den Produkten, die dort produziert wurden, und der Transport nach Seoul dauerte nur eine Stunde. Aufgrund dieser Vorteile brachte der Industriepark mehr Vorteile als Fabriken in China oder Vietnam.





Der größte Vorteil des gemeinsamen Industrieparks waren die positiven wirtschaftlichen Effekte. Anfangs betrug der Pachtpreis für den Fabrikstandort nur ein Zwanzigstel desjenigen in Südkorea. Als der Betrieb aufgenommen wurde, lag der Monatslohn für die nordkoreanischen Arbeiter bei rund 70 Dollar. Das war ein Drittel des Lohns für Arbeiter in chinesischen Industrieparks. Außer der kurzen Transportwege sprachen Süd- und Nordkoreaner die gleiche Sprache. Anfangs zogen von 1500 interessierten Unternehmen 23 in einem Modellkomplex ein. Die ersten Waren verließen Kaesong im Dezember 2004. Die 1000 Küchenprodukte waren das Resultat einer Kombination von Kapital und Technologie aus Südkorea und nordkoreanischer Arbeitskraft. Die ersten „Vereinigungstöpfe“ waren nach dem Transport nach Südkorea in zwei Tagen verkauft. Im Jahr 2005 bot das Telekommunikationsunternehmen KT den südkoreanischen Firmen seine Dienste an. Ein Jahr später versorgte die koreanische Elektrizitätsgesellschaft den Park mit 100.000 Kilowatt Strom. Der Unternehmer Shin Han-yong zog 2007 ein:





Meine Firma produzierte Fischnetze. Ein Thema des zweiten innerkoreanischen Gipfeltreffens 2007 war die Einrichtung einer Spezialzone im Westmeer für die Fischerei. Ich war aufgeregt und beeindruckt von dem Gedanken, in den Industriepark auf unerschlossenem nordkoreanischem Boden einzuziehen und dort Geschäfte zu machen an einem Ort, der die innerkoreanische Wirtschaftszusammenarbeit symbolisiert. Viele dachten damals, dass der Industriepark der Ort war, an dem jeden Tag die Vereinigung stattfand.





Shins Firma, Shinhan Trading Company, hoffte, ihre Produkte aus Kaesong würden eines Tages den Fischerbooten aus beiden Ländern im Westmeer dienen. Der Industriepark war auch der Ort, an dem das sozialistische Nordkorea die Marktwirtschaft aufnahm. Shin:





Der Zweck des Industrieparks war es, Veränderungen und die Öffnung Nordkoreas herbeizuführen. Nordkorea öffnete sich stufenweise. In den ersten beiden Jahren konnten wir Südkoreaner nicht wirklich frei mit den nordkoreanischen Arbeitern reden. Doch mit der Zeit wurden wir miteinander vertrauter. Die Arbeiter hatten keine Idee über den Versand, Forderungen und Kredite, weil ihr Wirtschaftssystem so sehr anders war. Doch sie lernten die südkoreanische Wirtschaft kennen, und ich denke, das bewirkte eine Änderung in Nordkorea.





Der Industriekomplex wurde rasch größer:





123 südkoreanische Produzenten betrieben in Kaesong eine Fabrik. Und es gab etwa 80 Unternehmen, die dort Restaurants oder Läden für die Beschäftigten betrieben. Die Produktion erreichte 2005 etwa 15 Millionen Dollar. Der Betrag wuchs 2015, als die Produktion auf ihrem Höhepunkt war, auf 560 Millionen Dollar. Zusammengerechnet lag die Produktion bei wertmäßig 3,3 Milliarden Dollar.





Waren es am Anfang 6000 nordkoreanische Arbeiter, die dort gearbeitet hatten, waren es zuletzt 52.000. Im Februar 2016 kam jedoch das jähe Ende für das wichtige Wirtschaftsprojekt. In der nächsten Ausgabe geht es um die Hintergründe der Schließung und die Hoffnung auf eine Wiederinbetriebnahme.