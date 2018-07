In Korea werden die heißesten Tage des Sommers als „Sambok“ bezeichnet. Diese werden in drei Phasen unterteilt. Gestern war „Chobok“, die erste Hitzewelle, und am nächsten Freitag, dem 27. Juli, wird die mittlere Hitzewelle „Jungbok“ und am 16. August die letzte Hitzewelle „Malbok“ folgen. In der Vergangenheit glaubte man, dass an diesen heißen Tagen die Reispflanzen um eine Handbreite wachsen und nach der letzten Hitzewelle sich Reiskörner bilden würden. Während der Reis in der heißesten Zeit des Jahres heranreifte, gönnten sich die Bauern im Schatten eine kurze wohlverdiente Pause und tankten Energie mit herzhaftem und deftigem Essen. Und natürlich durfte bei so einer Mahlzeit auch der Alkohol nicht fehlen. Das Essen und den Wein genossen sie zusammen mit ein oder zwei Liedern, die ein langes Leben, die Freude daran oder den Weingenuss besangen. Das Lied „Pyeongsijo Mansusan“ 평시조 만수산 handelt von dem Wunsch nach einem langen und glücklichen Leben, nachdem man Wein aus dem Wasser des zehntausend Jahre alten Gebirge Mansusan getrunken hat.





Es gab einige Trinklieder in Korea, doch nicht alle waren fröhlich. Ein Beispiel ist das Trinklied im Pansori „Chunhyangga“ 춘향가. Der zum königlichen Inspekteur aufgestiegene Lee Mong-ryong besucht verkleidet als Bettler die Geburtstagsfeier des örtlichen Magistraten. Das Ziel von Lee Mong-ryong ist nicht dem korrupten Beamten zu gratulieren, sondern herauszufinden, wer zum Fest gekommen war und wie weit die Korruption des Beamten reichte. Was der verdeckt ermittelnde königliche Inspekteur schließlich vor Ort vorfindet, ist ein verschwenderisches Festgelage mit Bergen von Essen und stetig fließendem Wein, während das Volk am Hungertuch nagt. Der innerlich aufgebrachte Lee unterbricht das Fest und bittet den Gastgeber um Wein. Dazu besteht er auch noch auf ein Trinklied. Und so singt eine der anwesenden Unterhaltungs- und Amüsierdamen eher widerwillig ein Trinklied, mit dem sie dem unerwünschten Gast aber kein langes Leben wünscht, sondern beschimpft. Doch Lee Mong-ryong lässt sich von dem boshaften Lied der Gisaeng nicht abschrecken. Der nächste Ausschnitt aus dem Pansori beschreibt, wie Lee Mong-ryong die korrupten Beamten für ihre Vergehen büßen lässt.





Der Regierungsbeamte und Dichter Jeong Cheol 정철 gilt als einer der größten literarischen Köpfe der Joseon-Zeit. Doch er besaß eine große Schwäche, und zwar seine Liebe zum Alkohol. Einst wurde Jeong Cheol sogar vom König zurechtgewiesen, als er nämlich wegen eines Katers einer Kabinettsitzung fernblieb. Der König soll ihm daraufhin eine kleine Weinschale aus Silber geschenkt haben, mit dem Ratschlag, er solle täglich nur eine Schale Wein zu sich nehmen. Jeong Cheol ließ dann die Schale so umändern, dass sie mehr Wein auffangen konnte. Da er ein begnadeter Autor sowie großer Alkoholliebhaber war, ist es nicht verwunderlich, dass er dem Wein ein Gedicht widmete:





Trinken wir, trinken wir erneut.

Trinken wir immer wieder und zählen dabei die Blumen.

Ob nach meinem Tod

der Körper mit einer Strohmatte bedeckt auf einem Karren transportiert wird

oder er in einen Sarg mit Blumen liegt, dem trauernde Menschen folgen,

wer wird mich beim Betreten des Eichenwaldes zum Trinken einladen,

wenn die goldene Sonne und der weiße Mond scheinen, wenn feiner Regen und schwerer Schnee fallen?

Was nutzt einem Reue, wenn der Wind pfeifend über das Grab weht.





In dem Gedicht mit dem Titel „Jangjinjusa“ 장진주사 schlägt der Autor vor, sich am Genuss des Weins zu erfreuen, solange man noch lebt. Denn nach dem Tod gäbe es niemanden, der einem Alkohol anböte. Wen würde das nicht überzeugen, darauf ein Glas zu heben? Das Gedicht wurde auch in ein Lied umgewandelt und trägt den passenden Titel: „Lasst uns trinken“.





