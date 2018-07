Indien will ‚100-Jahresplan‘ für den Erhalt des Taj Mahal aufstellen

ⓒ YONHAP News

Der Taj Mahal in Indien gilt wegen der Harmonie seiner Proportionen und des elfenbeinweißen Marmors als schönstes Mausoleum der Welt. Das legendäre Grabmal in der Stadt Agra wurde zu Ehren von Mumtaz Mahal, der Frau des indischen Großmoguls Shah Jahan, erbaut. Der Bau des Taj Mahal wurde kurz nach dem Tode Mumtaz Mahals im Jahr 1631 begonnen und 1648 fertiggestellt. Seit mehreren Jahren werden Sorgen darüber laut, dass sich das UNESCO-Welterbe wegen Schadstoffen in der Luft gelb verfärbe.





Ein großes Problem ist der verschmutzte Fluss Yamuna, an dessen Südufer sich das Meisterwerk islamischer Kunst befindet. Umweltexperten nach hinterließen Insekten, die in dem verseuchten Fluss brüten, grüne Flecken an dem historischen Bauwerk.

Im Mai entschied das Oberste Gericht in Indien in Zusammenhang mit einer Petition zur Vorbeugung der Verfärbung des Denkmals, dass die Regeirung das genaue Ausmaß der Beschädigung beurteilen und mit Fachleuten Maßnahmen dagegen erarbeiten solle.





Die indische Regierung hat daraufhin beschlossen, einen „100 Jahresplan“ für die Bewahrung der ursprünglichen Gestalt des Taj Mahal aufzustellen. Geplant ist unter anderem, Fabriken im Umfeld des Marmorbaus, die dreckige Luft ausstoßen, zu schließen und umweltfreundliche Verkehrsmittel einzuführen. Im Dezember soll mit der Reinigung des Flusses Yamuna begonnen werden.





Laut dem Sender NDTV sei auch ein Gremium für die Konservierung und Restaurierung des Weltkulturerbes gegründet worden, an dem sich Mitarbeiter des Umweltministeriums beteiligen. Der indische Minister für Wasserressouren, Nitin Gadkari sagte, man werde alle möglichen Mittel ergreifen, um den Taj Mahal zu erhalten. Schädliche Industrieeinrichtungen sollten geschlossen werden. Fabriken, die zur Reduzierung der Luftverschmutzung beitragen sollen ihren Betrieb fortsetzen können.