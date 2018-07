Gericht erkennt Staatshaftung für Unglück der Sewol an

ⓒ KBS News





Die Verantwortung des Staates für verzögerte Rettungsarbeiten beim Untergang der Fähre Sewol vor vier Jahren ist gerichtlich anerkannt worden. Ein Gericht forderte den Staat auf, Hinterbliebenen von Todesopfern eine Abfindung zu zahlen.





Ein entsprechendes Urteil fällte das Bezirksgericht Seoul Zentral am Donnerstag in einer Entschädigungsklage gegen den Staat und die Reederei Chonghaejin Marine. Es sollen 200 Millionen Won (176.800 Dollar) pro Opfer gezahlt werden, hieß es. Die Klage hatten 354 Hinterbliebene von 118 Todesopfern im September 2015 eingereicht.





Die 6.825-Tonnen-Fähre Sewol, die zwischen Incheon und der Insel Jeju verkehrte, verunglückte am 16. April 2014 auf dem Weg nach Jeju in der Nähe der Insel Jindo vor der Südwestküste des Landes. Dabei kamen 304 von insgesamt 476 Insassen ums Leben. 216 Todesopfer waren Schüler und Lehrer der Danwon-Oberschule in Ansan, die sich auf einem Schulausflug befanden.





Die Havarie habe sich wegen Fehlern von Chonghaejin Marine und des Staates ereignet, daher werde ihre Verantwortung für die Zahlung von Schadenersatz anerkannt, teilte das Richtergremium mit. Die Reederei habe das Schiff trotz Überladung und mangelnder Ladungssicherung (Lashing) abfahren lassen. Die Besatzungsmitglieder hätten die Fahrgäste angewiesen, an Bord zu bleiben und dann vor ihnen die Fähre verlassen, hieß es. Das Richtergremium wies zudem darauf hin, dass Kim Kyoung-il, der damalige Kapitän eines für die Rettung eingesetzten Patrouillenboots der Küstenwache in Mokpo die Fahrgäste nicht zum Verlassen des Schiffs bewegt und somit seine Pflicht für den Schutz des Lebens und der Sicherheit der Bürger nicht erfüllt habe.





Die Kläger hatten eine zuvor vom Staat angebotene Entschädigung abgelehnt. Sie wollten von einem Gericht beurteilen lassen, ob der Staat für die Havarie verantwortlich sei. Der Staat hatte durch ein Komitee zur Entschädigung zum Sewol-Unglück eine Abfindung für die Todesopfer gezahlt.





Das Richtergremium urteilte darüber hinaus, dass den Eltern der Todesopfer jeweils 40 Millionen Won (35.350 Dollar) gezahlt werden sollen. Die Geschwister und Großeltern sollen fünf bis 20 Millionen Won (4.420 bis 17.680 Dollar) erhalten.