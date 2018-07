EU setzt Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte in Kraft

ⓒ KBS News





Die Europäische Union hat am heutigen Donnerstag vorläufige Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte in 23 Produktkategorien in Kraft gesetzt.



Die EU nannte als Grund, dass ausländische Stahlerzeugnisse wegen der hohen Zölle der USA auf den europäischen Markt strömen. Safeguard-Maßnahmen werden verhängt, sollte der Import eines bestimmten Produkts binnen einer kurzen Zeit drastisch steigen und damit ein Schaden für die einheimische Industrie befürchtet werden. Die Union wird 25-prozentige Zölle verhängen, sollten die Importmengen die durchschnittlichen EU-Einfuhren im Zeitraum von 2015 bis 2017 für einzelne Produktgruppen überschreiten.



Der Unterschied zu den US-Stahlzöllen liegt darin, dass die EU keine Staatsquoten sondern globale Quoten anwendet. Die USA legten für die jeweiligen Länder Quoten für zollfreie Stahlexporte fest. Die EU bestimmte dagegen nur die Gesamtmengen, bei deren Überschreiten greifen die Zölle. Es handelt sich nämlich um Zollkontingente (Tariff Rate Quotas: TRQ). Die EU-Kommission teilte mit, dass dabei das „First-Come-First-Serve“-Prinzip gelte. Das heißt, wer früher exportiert, muss keine Zölle zahlen. Beim Erreichen der Quoten wird jeder mit Zöllen belegt.





Die gesamten Quoten für Stahlimporte in den 23 Produktkategorien betragen 15,13 Millionen Tonnen, die Quote reicht von 5.500 bis 4,269 Millionen Tonnen je nach der Produktgruppe. Die EU ist der viertgrößte Abnehmer südkoreanischer Stahlprodukte. Südkoreas Stahlausfuhren in die Union beliefen sich auf 2,45 Millionen Tonnen im Jahr 2015 und 3,12 Millionen Tonnen 2016. Im vergangenen Jahr waren es 3,3 Millionen Tonnen. Zu den von den Schutzmaßnahmen betroffenen Produktkategorien zählen viele Plattensorten, die Südkoreas Exportschlager sind. Daher könne der koreanischen Stahlindustrie ein großer Schaden entstehen, heißt es.





Die südkoreanische Regierung sucht nach Maßnahmen, um den Schaden so weit wie möglich zu begrenzen. Die Regierung bat bisher auf verschiedenen Wegen um eine Ausnahme für koreanische Produkte. Die vorläufigen Maßnahmen der EU können bis zu 200 Tage gelten, während eine Safeguard-Untersuchung stattfindet. Die Union will im kommenden Jahr über die engdültigen Maßnahmen entscheiden.