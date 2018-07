Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News

Die derzeitige Hitzewelle ist ein großes Thema in Südkorea. Tagsüber ist es so heiß, dass man sich kaum fünf Minuten in der Sonne aufhalten kann. Auch in der Nacht ist an einen ruhigen Schlaf nicht zu denken, wenn Klimaanlage oder Ventilator nicht laufen. Nun fragen sich viele Netzbürger, wie lange die Hitzewelle wohl andauern wird. Das Interesse der Netzbürger zog ein Zeitungsbericht auf sich, nach dem eine historische Hitzewelle bevorstehen könnte. Wenn von einem besonders heißen Sommer die Rede ist, erinnern sich viele an den Sommer 1994. In Korea wird von einer Hitzewelle gesprochen, wenn die Höchsttemperatur an mindestens zwei Tagen in Folge 33 Grad Celsius überschreitet. Damals lagen die Tageshöchsttemperaturen zwischen Juni und August landesweit durchschnittlich an 29,7 Tagen bei über 33 Grad. Es gab zudem 17 tropische Nächte, in denen die Temperatur auch in der Nacht nicht unter 25 Grad fiel. Sehr heiß war auch der Sommer 2016. In dem Jahr gab es 22,4 Tage mit Tageshöchsttemperaturen von über 33 Grad und 10,7 tropische Nächte. Unterschiedlich waren die Sommer in den beiden Jahren in der Hinsicht, dass es im Jahr 1994 mehr im Juli und im Jahr 2016 im August heißer war. Die Anzahl der heißen Tage lag 1994 im Juli bei 18,3 und im August bei 10,4 und 2016 im Juli bei 5,5 und im August bei 16,7. 1994 war die Hitzewelle allein auf ein nordpazifisches Hochdruckgebiet zurückzuführen. Die starke Hitze im August 2016 war zusätzlich noch heißer Luft aus dem Monglischen Plateau zu verdanken. In diesem Jahr soll es bereits im Juli eine ähnliche Luftdruckstruktur wie im August 2016 geben, wobei zu dem expandierten nordpazifischen Hoch auch aus dem Hochland von Tibet aus heiß-trockene Luft nach Korea strömt. Deshalb sei nicht auszuschließen, dass Korea in diesem Sommer von einer historischen Hitzewelle heimgesucht wird, mit der Hitze des Juli 1994 und August 2016 zusammen.





Viele Netzbürger interessierten sich auch für die sogenannten Sonnensegel zweiter Generation an Fußgängerübergängen. Sonnensegel an Überwegen wurden im Sommer 2013 vom Seouler Stadtbezirk Dongjak-gu zum ersten Mal eingeführt, und danach zogen einige lokale Verwaltungseinheiten nach. Im vergangenen Jahr wurden allein in Seoul in 23 Verwaltungsbezirken insgesamt 808 Sonnensegel mit einem Durchmesser und einer Höhe von jeweils drei bis fünf Metern aufgestellt. Unter einem Sonnensegel können etwa 20 Erwachsene stehen und sich vor der Hitze schützen, während sie an einem Überweg auf Grün warten. In diesem Jahr ist die Anzahl noch weiter gestiegen. Nun gibt es in 25 Verwaltungsbezirken an 1.118 Fußgängerübergängen ein Sonnensegel. Im vergangenen Jahr hatten die Sonnensegel an Übergängen die Form eines Zeltes, während die neuen in diesem Jahr meistens die Form eines großen Sonnenschirms haben. Während bei zeltförmigen Sonnensegel im vergangenen Jahr die Säulen mit Sandsäcken festgehalten wurden, sitzen die Pfosten der parasolförmigen Sonnensegel fest in der Erde, so dass die Sonnenschirme vom Wind nicht weggeblasen werden können. In diesem Jahr sind auch Sonnensegel mit einfallsreichen Details zu finden. Der Stadtbezirk Gangbuk-gu in Seoul hat Sonnensegel mit Nebelkühlung vorgestellt. Angesichts der derzeitigen unerträglichen Hitze finden viele Netzbürger die Sonnensegel an Fußgängerüberwegen gut, weil sie wenigstens für eine kurze Zeit im Schatten stehen können.





Das Interesse der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass die Gefahr für verschiedene Stoffwechselerkrakungen steigt, wenn der Bauchumfang bei Männern bei über 88 cm und bei Frauen bei über 81 cm liegt. Ein Forscherteam für Allgemeinmedizin im Gangnam-Zentrum der Uniklinik der Seoul-Nationaluniversität hat die Daten der Schnittfläche des inneren Bauchfetts von 36.783 Erwachsenen, die in diesem Zentrum zwischen 2007 und 2015 eine Computertomographie des Bauches unternommen hatten, analysiert. Untersucht wurde der Normwert des sogenannten intraabdominalen Fetts, bei dem die Gefahr der Stoffwechselerkrankungen steigt. Das Forscherteam kam zu dem Schluss, dass dieser Normwert bei Männern bei 134,6 Quadratzentimetern und bei Frauen bei 91,1 Quadratzentimetern liegt. Als Bauchumfang ausgedrückt, sollte der Bauchumfang bei Männern 88 Zentimeter und bei Frauen 81 Zentimeter nicht überschreiten. Das diesmalige Forschungsergebnis ist deswegen von großer Bedeutung, weil zum ersten Mal anhand umfangreicher Daten der Südkoreaner die auf die Südkoreaner zugeschnittenen Normwerte des inneren Bauchfetts festgestellt wurden. Die herkömmlich international verwendeten Normwerte betrugen bei Männern 100 und bei Frauen 70 Quadratzentimeter. Durch die diesmalige Forschung konnte man feststellen, dass diese herkömmlichen Normwerte für Koreaner zu niedrig angesetzt waren. Viele Netzbürger zeigten großes Interesse an dem Forschungsergebnis und meinten, dass man für die Gesundheit vor allem darauf achten sollte, nicht übergewichtig zu werden. Jeder wisse, dass man weniger essen und sich viel bewegen sollte, um abzunehmen. Das Wissen sei zwar vorhanden. Es sei nur schwierig, sich langfristig und geduldig an diese Regel zu halten.