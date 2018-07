China und Russland wehren US-Versuch für Stopp von Ölexporten nach Nordkorea ab

ⓒ KBS News





China und Russland haben die Forderung der USA nach einem Stopp der Lieferung raffinierter Ölprodukte nach Nordkorea abgelehnt.



Die USA forderten das dem UN-Sicherheitsrat unterstellten Komitee für Nordkorea-Sanktionen auf, den Verkauf von weiterem raffiniertem Erdöl an Nordkorea zu verbieten. Als Grund wurde genannt, dass Nordkorea mittels Schiff-zu-Schiff-Transfers auf illegale Weise raffiniertes Erdöl erworben habe. In diesem Jahr bis Mai erfolgten 89 solche Transfers mittels mehr als 20 Schiffen.





Das stellt einen Verstoß gegen die Dezember 2017 verabschiedete Sanktionsresolution 2397 des Weltsicherheitsrats gegen Nordkorea dar. Gemäß der Resolution darf Nordkorea bis zu 500.000 Barrel raffinierte Ölprodukte im Jahr einführen. Die USA meinen, dass die Obergrenze bereits übertroffen sei, sollte jeder beteiligte Tanker nur ein Drittel seiner Ladekapazität ausgeschöpft haben. Sollten 90 Prozent der Kapazität genutzt worden sein, wären 1,36 Millionen Barrel an Nordkorea geliefert worden. Nordkorea habe sich dieses Jahr mindestens 759.783 Barrel raffiniertes Öl gesichert. Daher müsse der Export an Nordkorea im restlichen Jahresverlauf vollständig eingestellt werden, verlangten die USA.



Die chinesische Vertretung bei den Vereinten Nationen teilte angesichts dieser Forderung der USA mit, dass sie um zusätzliche Informationen bitte. Erforderlich seien Zusatzinformationen, die auf Fakten beruhten. Die russische UN-Vertretung teilte ebenfalls mit, dass sie weitere Informationen einholen wolle.



Die Forderung Chinas und Russlands nach Zusatzinformationen wird de facto als Blockade betrachtet. Denn beide Länder haben nach dem USA-Nordkorea-Gipfel im Juni eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen verlangt. Sie strebten im Juni vergebens an, dass eine Presseerklärung des UN-Sicherheitsrats angenommen wird, die die Notwendigkeit einer Sanktionslockerung beinhaltet. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lu Kang, sagte am 29. Juni vor der Presse, die Sanktionen gegen Nordkorea seien kein Zweck. Der russische Botschafter bei der UNO, Wassili Nebensja, sagte am 13. Juni, er glaube, dass es natürlich sei, sich über Maßnahmen in Richtung einer Aufhebung oder Lockerung der Nordkorea-Sanktionen Gedanken zu machen.