Seoul will nötigenfalls Verantwortliche für Transport nordkoreanischer Kohle bestrafen

ⓒ KBS News





Angesichts des angeblichen Transports nordkoreanischer Kohle nach Südkorea im vergangenen Jahr hat das südkoreanische Außenministerium auf die Möglichkeit der Bestrafung der Verantwortlichen hingewiesen. Das US-Außenministerium teilte die Position mit, gegen diejenigen, die das nordkoreanische Regime unterstützen, vorgehen zu wollen.





Der Sprecher des Außenministeriums in Seoul, Noh Kyu-duk, teilte am Donnerstag vor der Presse die Position zu dieser Angelegenheit mit. Die zuständigen Behörden untersuchten derzeit den Fall. Nötigenfalls würden die Verantwortlichen bestraft.



Er sagte, dass die Regierung an den Sanktionen gegen Nordkorea festhalten werde, bis es von einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas überzeugt sei. Zur Frage, warum die Regierung beide an dem Kohletransport beteiligte Schiffe im Gegensatz zu drei wegen ähnlicher Vorwürfe festgehaltenen Schiffen nicht gestoppt habe, hieß es, dass es eindeutige Beweise für die Verdächte gegen die drei Schiffe gebe.



Der Verdacht auf den illegalen Kohletransport wurde in einem jüngst veröffentlichten Bericht eines Expertenpanels erhoben, das dem Komitee für Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats untersteht. Darin hieß es, dass die unter der Flagge Panamas fahrende Sky Angel und die unter der Flagge Sierra Leones fahrende Rich Glory jeweils am 2. und 11. Oktober im russischen Hafen von Cholmsk umgeschlagene Kohle aus Nordkorea zu den südkoreanischen Häfen von Incheon und Pohang transportiert hätten. Die Gesamtmenge wurde auf etwa 9.000 Tonnen geschätzt.



Unterdessen berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA), dass beide Schiffe auch in letzter Zeit in südkoreanische Häfen eingelaufen seien. Signale des automatischen Identifizierungssystems der Rich Glory seien am 4. Juli im Hafen von Busan erfasst worden. Das Schiff habe in den letzten neun Monaten mindestens 16 Mal südkoreanische Häfen besucht, sei jedoch niemals von der südkoreanischen Regierung gestoppt worden, hieß es. Der Sender fügte hinzu, dass chinesische Firmen die tatsächlichen Betreiber beider Schiffe seien.





Diesbezüglich teilte das US-Außenministerium am Donnerstag mit, die USA würden nicht zögern, einseitige Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die das nordkoreanische Regime weiterhin mit Verstößen gegen UN-Sanktionen unterstützten.