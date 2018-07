BIGBANG-Ausstellung in Schanghai

Eine Sonderausstellung zum 10. Jubiläum der K-Pop-Band BIGBANG wird im nächsten Monat in Schanghai eröffnet.





Die Ausstellung “BIGBANG 10 The Exhibition: A to Z” wird ab dem 3. August zwei Monate lang in Schanghais Global Harbor Shopping Center zu sehen sein. Sie fand das erste Mal 2016 in Seoul statt, um die Aktivitäten der Band in den letzten 10 Jahren zu beleuchten. Gezeigt werden unter anderem Alben, Fotos und Bühnenkostüme der Band.





BIGBANG gab 2006 ihr Debüt und die Ausstellung findet nach Taipei im Juni vergangenen Jahres nun in Schanghai statt.