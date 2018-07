Schauspieler Lee Dong-wook launcht internationale Fanseite

ⓒ YONHAP News

Der Schauspieler Lee Dong-wook hat eine Webseite offiziell in Betrieb genommen, um mit seinen Fans im In- und Ausland Kontakt aufzunehmen.





Seine offizielle Fanseite wird sowohl in Koreanisch als auch in Englisch angeboten und stellt Informationen zu Terminen sowie Bilder des Schauspielers bereit. Die Seite soll als wichtigster Kommunikationskanal mit seinen Fans dienen.





Der Schauspieler gab 1999 sein Debüt und wurde durch seine Rolle als Sensenmann in der erfolgreichen Fernsehserie „Goblin“ bekannt. Er wird in der neuen Serie „Life“ mitspielen, die am 23. Juli erstausgestrahlt wird.