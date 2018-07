Regierung korrigiert Wachstumsprognose nach unten

ⓒ KBS News





Die Regierung hat die Wachstumsprognosen für dieses und das nächste Jahr von 2,9 Prozent, um einen Prozentpunkt auf 2,8 Prozent nach unten korrigiert. Sie signalisierte damit, alle ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen in Kraft zu setzen, um Wachstum und Beschäftigung zu fördern.





Bei einer Wirtschaftssitzung unter Leitung von Finanzminister Kim Dong-yeon am Mittwoch wurde die „Richtung für die Wirtschaftspolitik im zweiten Halbjahr“ bekannt gegeben. Darin geht die Regierung davon aus, dass die koreanische Wirtschaft schwächer wachsen wird als ursprünglich angenommen.





Auch wurden Prognosen zu weiteren Wirtschaftsindikatoren gesenkt.





Die Prognose für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurde von 4,8 Prozent auf 4,0 Prozent reduziert. Voraussagen für Anlageninvestitionen wurden von 3,3 Prozent auf 1,5 Prozent nach unten korrigiert. Auch bei der Zahl der Neubeschäftigten erwartet die Regierung, dass 180.000 Personen eine Arbeit finden werden. Ende letzten Jahres war sie von 320.000 ausgegangen.





Experten nach sei es vorhersehbar gewesen, dass die Regierung ihre Konjunkturerwartungen nach unten schrauben werde.





Verschiedene Wirtschaftsdaten waren in den letzten Monaten deutlich schlechter ausgefallen. Insbesondere waren die Beschäftigungsdaten so schlecht, dass von einem „Arbeitsplatzschock“ die Rede war. In Wirtschaftsfachkreisen ist man von einer konjunkturellen Tiefphase überzeugt. Die Regierung gab jedoch bekannt, dass sich die Konjunktur im achten Monat in Folge erhole.





Die schlechte Wirtschaftslage hat sie nun zu einer Kehrtwende veranlasst.





Ende des letzten Jahres rechnete die Regierung mit 320.000 Neubeschäftigten in diesem Jahr. Im Februar stieg die Zahl der Personen, die neu angestellt wurden, auf 104.000. Danach hielt sich die Zahl bis Juni im Bereich von 100.000.





Im ersten Halbjahr verzeichnete der Export einen Zuwachs von 6,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Nimmt man den Halbleiterbereich aus der Berechnung aus, gab es aber kaum Veränderungen. Bei den Anlageninvestitionen wurde, abgesehen vom Halbleiterbereich ein Minus von 1,4 Prozent verzeichnet.