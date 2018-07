Die Deutsch-Koreaner der zweiten Generation

ⓒ Privat

Die Filmemacherin Song Su-jin hat in ihrer jüngsten Doku “Unsere Eomeoni” den Alltag von Deutsch-Koreanern der zweiten Generation begleitet. Ihre Protagonisten eint, dass ihre Mütter - auf Koreanisch “Eomeoni” - in den 60ern und 70ern als Krankenschwestern aus Südkorea nach Deutschland gekommen sind. In der Ferne mussten sie nicht nur eine fremde Sprache erlernen, sondern auch mit den örtlichen Gepflogenheiten zurecht kommen. Letztlich haben sie jedoch in Deutschland eine zweite Heimat gefunden.