Samsung Electronics und Opfer akzeptieren Schlichtungsangebot im Leukämie-Fall

Der jahrelange Streit zwischen Samsung Electronics und leukämiekranken Ex-Mitarbeitern könnte bald beigelegt werden. Der Elektronikhersteller beschloss, ein Schlichtungsangebot bedingungslos zu akzeptieren.





Samsung teilte am Samstag dem Schlichtungsausschuss für die Lösung der Angelegenheit die Absicht mit, seinen jüngst öffentlich unterbreiteten Vorschlag zu akzeptieren. Der Ausschuss hatte bekannt gegeben, auf der Grundlage der Meinungen beider Streitparteien eine endgültige Entscheidung treffen zu wollen. Daraufhin beschloss Samsung, das etwa in zwei Monaten vorzulegende Schlichtungsangebot unabhängig vom Inhalt bedingungslos zu akzeptieren. „Banolim“, eine Bürgerorganisation, die erkrankte Mitarbeiter und deren Familien vertritt, will laut Berichten das Angebot ebenfalls akzeptieren.



Der Streit wurde entfacht, als Hwang Yoo-mi, eine Arbeiterin in Samsungs Halbleiterfabrik in Giheung, im März 2007 an aktuer Leukämie starb. „Banolim“, ein Komitee für die Klärung der Wahrheit der Fälle von an Leukämie erkrankten Mitarbeitern der Halbleitersparte von Samsung Electronics, wurde im November 2007 gegründet. Die Bürgergruppe gab bekannt, dass 160 Mitarbeiter der Halbleitersparte sowie der Bereiche Elektronik und Eletrik des Unternehmens an Krebs verschiedener Arten einschließlich Leukämie erkrankt seien und rund 60 gestorben seien. Sie forderte Samsung zu einer Entschuldigung und Gegenmaßnahmen auf.





Im Mittelpunkt des Streits steht, ob Leukämie als Berufskrankheit anerkannt wird. Samsung lehnte eine solche Forderung ab und veröffentlichte die Ergebnisse einer von einer externen Firma durchgeführten Untersuchung. Demnach würden krebserregende Materialien, denen die Arbeiter in seinen Halbleiterfabriken ausgesetzt seien, internationale Grenzwerte nicht überschreiten. Es sei kein Zusammenhang zwischen Exponierung und Leukämie-Erkrankung gefunden worden. Das Gericht und der öffentliche Dienst für Entschädigung und Sozialhilfe für Arbeiter erkannten jedoch entsprechende Erkrankungen als Arbeitsunfälle an.





Im Dezember 2013 nahmen Samsung und Banolim Gespräche auf. Im Dezember 2014 wurde ein Schlichtungsausschuss gebildet. Samsung bot seinerseits Entschädigungen an, der Streit konnte trotzdem bisher nicht vollständig beigelegt werden.