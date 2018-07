VoleR Creative ist Spezialist für virtuelle Realität

ⓒ VOLER CREATIVE

Erneut wollen wir Ihnen einen der Redner bei der Messe “RoboUniverse & K Drone, Conference & Expo/VR Summit” vorstellen. Diesmal ist es Seo Dong-il, der CEO von VoleR Creative, einem koreanischen Spezialisten für Inhalte der virtuellen Realität:





Ich habe über den Hintergrund zur Schaffung eines VR-Markts gesprochen, dessen Perspektiven und die Veränderungen im bisherigen Content-Markt. Teure VR-Ausrüstung ist ein Problem, doch das größte Hindernis, um VR-Ausrüstung populär zu machen, ist ein ungenügendes Raumangebot. Ein weiter Raum ist ideal, um VR-Inhalte zu erfahren. Viele Leute zögern, VR-Spiele zuhause auszuprobieren, weil sie dort nicht genügend Platz haben. Aus diesem Grund entwickelt sich der VR-Markt hauptsächlich in Themenparks und VR-Cafés.





Während der Messe sprach Seo darüber, wie sich die Inhalte der VR-Industrie entwickeln werden. Er begann in der Online-Spiele-Branche beim koreanischen Entwickler Ndoors. Auch arbeitete er bei der koreanischen Behörde für die Spieleindustrie. Bekannt wurde er als Mitgründer von Oculus, das den VR-Kopfhöhrer Oculus Rift entwickelte. Facebook hatte Oculus 2014 für zwei Milliarden Dollar übernommen. Seo sollte als Manager den Korea-Zweig einer Facebook-Tochter leiten. Doch nach kurzer Zeit verließ er den Job, um sein eigenes Unternehmen zu gründen:





Ich habe aus verschiedenen Gründen entschieden, mein eigenes Unternehmen zu starten. Ich dachte, dass die Oculus-Ausrüstung populärer wird und dass viele andere Hersteller VR-Geräte produzieren. Ich erwartete, dass die Nachfrage nach VR-Inhalten steigt, weil die Verbraucher im Allgemeinen nicht an der Ausrüstung selbst interessiert sind, sondern mehr daran, was sie damit anfangen können. Der wichtigste Wert dieser Industrie würde sich nach den Inhalten hin verschieben.





ⓒ VOLER CREATIVE

Seo gründete VoleR Creative im September 2015. Zahlreiche bekannte koreanische Spiele-Unternehmen wie NHN, Netmarble und Neople wurden Partner. Ziel war es, etwas Neues zu entwickeln:





VoleR Creative ist ein Content-Unternehmen für VR-Spiele. Ein Spiel mit dem Namen Battle Summoners ist derzeit auf Steam erhältlich, der weltgrößten PC-Spieleplattform. In diesem Jahr gingen wir eine Partnerschaft mit KBS ein, so dass wir die Schutzrechte des Senders auf unser VR-Spiel anwenden können. So entwickelten wir etwa ein Esacpe-the-Room-Spiel, das von der KBS-Serie „Koreanische Geistergeschichten“ inspiriert wurde. Zwei Teile des Spiels sind bereits fertiggestellt, und sie sind an populären Orten spielbar, wo sich viele junge Leute treffen, etwa die Hongik-Universität und Kunkuk-Universität.





Anders als bei den meisten Spielen der virtuellen Realität, die einen Schützen in der ersten Person haben, ist „Battle Summoners” ein Kartentauschspiel. Die Spieler rufen mit den Karten Monster auf, um sich an einer Schlacht zu beteiligen. Jede Karte kann gehandelt werden. Die Nutzer können Figuren mit spezifischen Fähigkeiten auswählen, und die jeweilige Strategie sowie die Kartenauswahl bestimmen den Ausgang des Spiels. Das Unternehmen experimentiert mit diesem Spiel, um den Nutzern eine stärkere Erfahrung der Immersion zu geben. Auf „Korean Ghost Stories VR” wurde die VR-Technologie auf eine alte TV-Serie aus den 70er und 80er Jahren angewandt, um sie als Fluchtraum-Spiel wiederzubeleben:





Battle Summoners hat weltweit von den Spielern auf der VR-Plattform Steam positive Noten erhalten. Das Spiel wird überall auf der Welt gespielt, doch die USA sind der größte Markt, was den Umsatz betrifft. Korean Ghost Stories VR, das koreanische Horror- und Fantasy-Merkmale aufweist, unterhält besonders an diesen heißen Tagen viele Spieler. Es ist wie erwartet hier in Korea populärer als in anderen Ländern. Dieses Spiel befindet sich in der Liste der fünf besten Spiele in verschiedenen VR-Themenparks und VR-Cafés.





ⓒ VOLER CREATIVE

Sogenannte Offline-Läden, die es in verschiedenen Formen gibt, wie etwa Stände, an denen drei bis vier Personen VR-Spiele spielen, werden die VR-Inhalte populärer machen:





Als ich das Unternehmen gründete, war es mein Ziel, interessante Inhalte zu kreieren. Natürlich ist es schwierig zu sagen, welcher Content wirklich Spaß bedeutet. Doch VoleR Creative wird sich stetig bemühen, um die Leute zu unterhalten und im Bereich der VR-Inhalte ein Branchenführer zu werden wie Disney.