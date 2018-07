Die 5. Mobilfunk-Generation in Korea

ⓒ YONHAP News

Die drei Telekommunikationsgesellschaften Südkoreas wollen im März des nächsten Jahres den Mobilfunkservice der fünften Generation, oder kurz 5G, starten. Es wäre der erste kommerzielle Start von 5G weltweit. Am 17. Juli einigten sich die drei Unternehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und ICT auf die gemeinsame Vermarktung. Zum Thema sagt der Experte Park Hee-joon von der Abteilung für Industrietechnik an der Yonsei-Universität:





Der Schlüssel des mobilen 5G-Service ist die Konnektivität, durch welche verschiedene Produkte und Dienste, die im Zusammenhang mit der vierten industriellen Revolution stehen, auf den Markt gebracht werden. Das 5G-Netz kann eine große Datenmenge in Echtzeit übertragen. Die „Ultra-Niedriglatenz“ sowie die „Hyper-Konnektivität“ sind der Kern. Die Datenübertragung wird dadurch um das 20-fache schneller als beim 4G LTE. Das 5G-Netz ermöglicht uns, mit selbstfahrenden Autos zu fahren. Wenn wir zum Beispiel dem Fahrzeug bei 150 Kilometern pro Stunde ein Stoppsignal eingeben, so hält es beim bestehenden 4G nach einem Meter an. Beim 5G-Netz geschieht das innerhalb von acht Sekunden.





Das Weltwirtschaftsforum definiert die vierte industrielle Revolution als die Fusion der physikalischen, digitalen und biologischen Welten. Das würde bedeuten, dass die IT zusammen mit neuen Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) auf alle Industriezweige anwendbar ist. Die Voraussetzung dafür, dass alles mit allem vernetzt werden kann, sind schnelle Datenübertragungen:





Wir werden, wie gesagt, selbstfahrende Autos sehen. Autos werden nicht nur Transportmittel sein, sondern als mobiler Wohnraum dienen. Die Produktionsindustrie wird sich der Smart-Fabriken bedienen, um von der „Ultra-Niedriglatenz“ zu profitieren. Wearables oder Arbeitsroboter werden auf der Grundlage von 5G eingesetzt, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Auch das Gesundheitswesen wird sich stark verändern. Die „Hyper-Konnektivität“ erlaubt es uns, persönliche Gesundheitsdaten und ihre Analyse in Echtzeit zu erhalten. Die medizinische Versorgung wird die Schranken von Raum und Zeit überschreiten, was zur Verlängerung der Lebenserwartung führt.





In der 5G-Ära werden die optimale Energienutzung und die Automation zu Kostensenkungen und damit zu Umsatzsteigerungen auch im Agrarsektor führen. Beobachtungskameras können die Zahl der blinden Sicherheitsflecken reduzieren. Die Medienindustrie kann großformatige Bilder in Ultra-Hochauflösung sowie KI und VR-Inhalte transportieren. Amazon, der größte Online-Händler, hat bereits in seinem Logistikzentrum Roboter eingeführt, durch die Betriebskosten um 20 Prozent gesenkt und die Raumauslastung um 50 Prozent erhöht werden. Der soziale und wirtschaftliche Wert von 5G wird bis 2030 Schätzungen zufolge bis zu 42 Milliarden Dollar betragen:





Mit der weltweiten Kommerzialisierung des 5G-Netzwerks im März des nächsten Jahres haben sich die drei südkoreanischen Mobilfunkanbieter SK Telecom, KT und LG Uplus im Juni die Frequenzen für ihre Dienste gesichert. Die USA haben sich zum Ziel gesetzt, die 5G-Dienste in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu starten. Doch handelt es sich nicht um mobile Dienste, sondern um drahtlose Festverbindungen. AT&T bereitet sich auf ein 5G-Netz unter Verwendung eines mobilen Hotspots vor. China investiert astronomische Summen in den 5G-Service, der bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking verfügbar sein soll. Japan plant ähnliche Dienste für die Olympischen Sommerspiele 2020.





Bereits bei den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang im Februar gab es ein 5G-Service auf Versuchsbasis:





Einheimische Telekomunternehmen haben bereits die idealen Frequenzen für ihre 5G-Dienste erworben, und sie wollen die nötige Infrastruktur dafür einrichten. Als IT-Macht hat Südkorea in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine Telekommunikationsinfrastruktur auf Weltklasseniveau aufgebaut. Doch gibt es jetzt die Sorge, dass das Land im globalen 5G-Wettbewerb zurückfallen könnte. Grund dafür ist, dass der 5G-Ausrüstungsmarkt von ausländischen Firmen dominiert wird, darunter Huawei in China, Nokia in Finnland und Ericsson in Schweden. Die koreanischen Anbieter müssen rund 20 Billionen Won oder 18 Milliarden Dollar investieren, um in den nächsten fünf bis sechs Jahren das 5G-System aufzubauen.





Die koreanischen Unternehmen wollen im nächsten Monat die Ausrüster auswählen. Auf den größten Kommunikationsausrüster in Korea, Samsung Electronics, entfielen 2017 rund 40 Prozent des einheimischen Telekom-Ausrüstungsmarkts. Doch sein globaler Marktanteil liegt bei nur drei Prozent. Die koreanischen Mobilfunkanbieter werden daher wahrscheinlich auf ausländische Firmen angewiesen sein. Huawei, Intel und Qualcomm haben bestimmte Chips für die 5G-Standards entwickelt:





Der Aufbau eines 5G-Netzes bedeutet nicht, dass die koreanische Gesellschaft sofort in die 5G-Ära eintritt. Es müssen verschiedene Dienste und Produkte entwickelt werden. Ich denke, Korea muss sich nicht beeilen, um den Titel des weltweit Ersten zu erhalten. Wenn es sich mehr Zeit nimmt, sechs Monate bis zu einem Jahr, wird die entsprechende Technologie besser ausgereift sein.





Die Kommerzialisierung der 5G-Dienste wird einen neuen Wert in mehr Industriebereichen schaffen und sich über das Geschäft mit der mobilen Telekommunikation hinaus bewegen. Für Korea ist es wichtig, die angemessene Infrastruktur zur richtigen Zeit auszubauen.