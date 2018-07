ⓒ Melon

Die koreanische Gruppe Snuper hat in Indien den K-Pop vorgestellt. Am 9. Juli fand in Indien ein K-Pop-Contest statt, zu dem auch die Gattin des Präsidenten Kim Jeong-suk gekommen war. Diesen Event hat die koreanische Botschaft in Indien organisiert. Es nahmen etwa 1.000 indische K-Pop-Fans teil.