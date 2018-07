Billboard Korea: “Fake Love” von BTS ist das Sommerlied des Jahres

ⓒ Melon

„Fake Love” von BTS ist das repräsentative Sommerlied dieses Jahres. Das meint zumindest Billboard Korea und veröffentlichte am 13. Juli auf der offiziellen Internetseite „Sommerlieder des Jahres“ dieses Ergebnis. Die Lieder wurden per Abstimmung ausgewählt. Demnach kam das Lied „Fake Love“ von BTS mit großem Abstand auf den ersten Platz. Auf den Plätzen folgten „In My Blood“ von Shawn Mendes und „Electric Kiss“ von EXO.