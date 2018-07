GOT7 feierte mit etwa 10.000 Fans in New York

ⓒ YONHAP News

Die koreanische Gruppe GOT7 hat am 11. Juli in New York auf der Bühne gestanden. Es war der erste Auftritt dort nach zwei Jahren. Als sie das erste Mal im Jahr 2016 aufgetreten waren, waren schon viele Fans gekommen. Aber dieses Mal waren es noch mehr. Es war ein deutlicher Beweis dafür, dass GOT7 in der Zwischenzeit berühmter und beliebter geworden sind.

An dem Tag, als 10.000 Fans gekommen waren, sangen die Boys viele ihrer Hitsongs wie „Hard Carry“, „Never Ever“, „You Are“, „Look“ und weitere.

Amerikanische Medien waren ganz angetan von den Koreanern. Sie schrieben, dass der Traum von GOT7 Wirklichkeit geworden sei. In nur zwei Jahren haben die Jungs gezeigt, wie schnell und stark man sich entwickeln könne.

GOT7 werden in diesem Jahr auf Welttournee gehen. Diese Tournee haben sie am 3. Juli in Kanada begonnen und sie wollen insgesamt 17 Städte besuchen. Darunter befinden sich auch europäische Metropolen wie Berlin, Moskau und Paris.