K-Pop-Stars planen Projekte mit Weltstars

Der K-Pop gewinnt international immer mehr an Bedeutung. Liegt es vielleicht daran, dass immer mehr Lieder produziert werden, an denen internationale Musiker mitwirken.

Jüngst hat das Mitglied Key von Shinee eine Single mit dem Titel „If You’re Over me“ mit der englischen Elektro-Band „Years & Years“ produziert. Die Anfrage kam von der englischen Seite und Key hat den Liedtext auf Koreanisch geschrieben.

Aber auch BTS ist eine repräsentative Gruppe, wenn es um die sogenannten Kollabo-Lieder mit berühmten Musikern geht.

Zum Beispiel haben der berühmte US-amerikanische DJ Steve Aoki und der Rapper Desiigner im Lied „Mic Drop“ mitgewirkt. Das Elektro-Duo The Chain Smokers hat am Titel “Best of Me” mitgearbeitet.

Derzeit ist in den USA der Singer-Songwriter Shawn Mendes angesagt. Er sagte in einem Interview bei den Billboard Music Awards, dass er gerne mit BTS zusammenarbeiten würde. Die Fans sind schon jetzt begeistert und gespannt auf ein gemeinsames Werk.

Da der K-Pop sich bereits international einen Namen gemacht hat, wollen verschiedene weltberühmte Künstler mit koreanischen Kollegen kooperieren. Davon profitieren beide Seiten: Die K-Pop-Stars werden international noch bekannter und die ausländischen Künstler können in Asien besser Fuß fassen.