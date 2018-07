YB wurde zum größten europäischen Rockfestival eingeladen

ⓒ Melon

Die koreanische Rockband YB wurde zum polnischen Rockfestival „Pol & Rock“ eingeladen und wird am 3. August dort auftreten. Das „Pol & Rock“ Festival findet in diesem Jahr zum 24. Mal statt und zählt zu den größten und renommiertesten Rockfestivals der Welt. Jährlich treten etwa 30 Bands auf und es kommen über 63.000 Besucher. In diesem Jahr findet der dreitägige Event vom 2. bis 4. August statt.

Das Pol&Rock Festival repräsentiert „Liebe, Freundschaft und Musik“. Es soll im Rahmen dieses Festivals die Freiheit und der Frieden besonders hervorgehoben und durch Musik zum Ausdruck gebracht werden. YB hat vor kurzem mit anderen Sängerkollegen Nordkorea besucht und dort auf der Bühne gestanden. Diese koreanische Band vertritt also genau das Konzept des Festivals, so die Organisatoren.

YB ist international aktiv. Diese Band hat sogar ein englischsprachiges Album auf den Markt gebracht und plant ein gemeinsames Konzert mit der Rockband Guckkasten im September.