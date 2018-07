Spitzenstromnachfrage übertrifft erstmals 90 Millionen Kilowatt

ⓒ KBS News





Infolge der Hitzewelle ist die Spitzenstromnachfrage auf den bisher höchsten Stand geklettert.



Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie erreichte die Stromnachfrage um 17 Uhr am gestrigen Montag 90,7 Millionen Kilowatt. Damit wurde der am 6. Februar verbuchte bisherige Rekord von 88,24 Millionen Kilowatt übertroffen. Die Spitzenstromnachfrage steht für die durchschnittliche Nachfrage in einer Stunde, in der der größte Stromverbrauch an einem Tag verbucht wird. Die Stromreserven fielen auf 7,6 Millionen Kilowatt, die Reservequote auf 8,4 Prozent. Zum ersten Mal im laufenden Jahr wurde die Zehn-Prozent-Schwelle unterschritten.





Sollten die Stromreserven unter fünf Millionen Kilowatt fallen, wird eine Warnung ausgegeben. Bis zu einer solchen Warnung gibt es zwar noch einen Spielraum, die Erwartungen des Industrieministeriums wurden jedoch weit verfehlt. Das Ressort hatte erwartet, dass die Spitzenstromnachfrage diese Woche auf 88,3 Millionen Kilowatt klettern werde. Es wurde mit einer stabilen Stromversorgung gerechnet, da die Stromreserven über zehn Millionen Kilowatt und die Reservequote über elf Prozent liegen würden.





Deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob das Ministerium die sogenannte Demand Response (DR) umsetzen wird. Im Rahmen des Programms bietet die Regierung Unternehmen Belohnungen an, sollten sie in Spitzenzeiten ihren Stromverbrauch drosseln.



In dieser Situation wird die Kontroverse über den von der Regierung beschlossenen Atomausstieg wieder entfacht. Mit Stand vom heutigen Dienstag befinden sich 17 von insgesamt 24 Atomreaktoren in Südkorea in Betrieb. Der AKW-Betreiber KHNP verschob eine planmäßige präventive Wartung bei einigen Reaktoren auf Zeitpunkte nach der Spitzennachfrage. Man werde sich bemühen, damit zwei in Wartung befindliche Reaktoren noch vor der Spitzenauslastung wieder in Betrieb genommen würden, hieß es weiter. Daraufhin behaupteten einige, dass die Regierung angesichts der Stromknappheit die Reaktoren in Eile wieder ans Netz bringen wolle. Die Regierung meint jedoch, es sei selbstverständlich, die vorhandenen Atomkraftwerke in vollem Umfang zu nutzen, während die Zahl der Reaktoren schrittweise reduziert wird. Die Kernenerige macht mit Stand von 2017 30 Prozent der Stromerzeugung des Landes aus.