Nordkoreaner gewinnen zwei Goldmedaillen bei Tischtennisturnier Korea Open

Beim Tischtennisturnier Korea Open im südkoreanischen Daejon haben die nordkoreanischen Athleten im Einzel und Doppel und gemeinsam mit südkoreanischen Kollegen zwei Goldmedaillen und zwei Bronzemedaillen gewonnen.





Der 21-jährige Ham Yu-song gewann im Männer-Einzel, die nordkoreanische Tischtennisspielerin Cha Hyo-shim holte im gemischten Doppel gemeinsam mit dem Südkoreaner Chang Woo-jin den Sieg. Cha Hyo-shim gewann auch mit Landsmännin Kim Nam-hae die Bronzemedaille im Frauen-Doppel. Der Nordkoreaner Park Shin-hyok und der Südkoreaner Lee Sang-soo gewannen als gesamtkoreanisches Einheitsteam im Männer-Doppel ebenfalls Bronze. Die Nordkoreaner waren für die Teilnahme an den Korean Open mit einer Delegation von 16 Sportlern am 15. Juli in Südkorea eingereist. Mit Abschluss des Turniers sind sie heute wieder abgereist.





Durch die gemeinsame Teilnahme an den Korean Open sind sich die Sportler beider Koreas näher gekommen und haben sich auf ein baldiges Wiedersehen geeinigt. Der Präsident des Tischtennis-Weltverbands Thomas Weikert sagte im Anschluss an das Turnier in der Chungmu-Sporthalle in Daejon, das gesamtkoreanische Einheitsteam sei kein einmaliges Event. Mit dem Ziel der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Busan und bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio werde sich der Verband für die gemeinsame Teilnahme beider Koreas an internationalen Turnieren bemühen.





Laut dem Chef des koreanischen Tischtennisverbands Ryu Seung-min habe man sich darauf geeinigt, mit Einheitsteams aus elf Spielern aus Süd- und Nordkorea an den Sweden Open und Austria Open im November teilzunehmen. Für das Turnier in Schweden sollen zwei gesamtkoreanische Teams im gemischten Doppel gebildet werden. Bei den Wettkämpfen in Österreich sollen jeweils im Doppel der Frauen und der Männer süd- und nordkoreanische Athleten gemeinsam spielen. Beide Koreas planen auch, beim Grand Final im Dezember, für das die besten 16 besten Teams qualifiziert sind, mit einer Einheitsmannschaft an den Start zu gehen.





Ein gesamtkoreanisches Einheitsteam im Tischtennis wurde im letzten Mai für die Weltmeisterschaft in Schweden und erstmals nach 27 Jahren gebildet. Vor 27 Jahren gewann die Südkoreanerin Hyun Jung-hwa mit der Nordkoreanerin Rhie Bun-hee bei der WM 1991 in Chiba die Goldmedaille im Frauen-Doppel.